"Salva il Belvedere di via Indipendenza, tra Salerno e Vietri sul Mare": la petizione

"Salva il Belvedere di via Indipendenza, tra Salerno e Vietri sul Mare": questo il titolo della petizione su Change.org lanciata il 5 maggio dal cittadino Francesco Scala. "Lo stato di abbandono totale del belvedere di via Indipendenza, e la panoramica passeggiata prospiciente, con marciapiede ed alberatura scandalosi, tra Salerno e Vietri sul Mare , è sotto gl'occhi della città e dei numerosi turisti che frequentano questi luoghi - si legge sulla raccolta firme- Tutti i salernitani che amano passeggiare per raggiungere la costiera amalfitana, sanno che in quel luogo è rimasta l'unica fontanella maiolicata vanto della cittadinanza. Salviamo quei luoghi , facciamo sentire forte la nostra voce all'amministrazione che si vanta di una città europea che ha cambiato volto , come solo Milano nel recente periodo". Quasi 500 firme in 4 giorni: la petizione sta facendo intanto il giro dei social.