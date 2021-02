Pettirossi e uccellini: la grande bellezza ha le piume, le foto di Gugliucciello

"Siate come l’uccello posato per un attimo su rami troppo fragili, che sente la fronda piegarsi e canta, tuttavia, sapendo di avere le ali". Lo diceva Victor Hugo ed è un invito quanto mai attuale ed utile in tempi incerti e difficili, come questo della pandemia che stiamo vivendo.

Lo sa bene Massimo Gugliucciello, attento osservatore della natura che, con i suoi scatti, ha catturato suggestive foto di pettirossi e uccellini a spasso per la Piana del Sele. Una gallery che trasmette ossigeno e libertà. Da ammirare.