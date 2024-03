Nasce "PezzidicuoreAPS", l'associazione che aiuta i genitori nella separazione

E’ attiva anche in provincia di Salerno, con sede a Cava de' Tirreni, PezzidicuoreAPS (Associazione genitori separati) che cerca di aiutare le madri e i papà nella fase pre e post separazione.

Gli obiettivi

A presiederla è Paolo Cappetta che, a Salernotoday, spiega: “La nostra associazione si batte per vedere riconosciuto il diritto alla bigenitorialità attraverso tempi paritetici e e mantenimento diretto negli affidi condivisi”. In virtù di tutto questo sta per essere firmato un protocollo di intesa che coinvolge sia la provincia di Salerno e anche la Caritas Campania per “richiedere alla Regione Campania un tavolo tecnico dove tutti gli attori principali (tribunali, ordine degli psicologi, ordine degli assistenti sociali ecc.) verranno invitati a partecipare per cercare di delineare delle linee guida per gli affidi nel pieno rispetto della legge sull'affido condiviso che oggi tarda ad essere applicata”.