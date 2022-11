Piantine nelle aiuole di via Vernieri, il Comitato San Francesco plaude al signor Mario

Soddisfazione, in via Carmine, per la recente installazione delle Luci d'Artista. Ad abbellire la zona, anche i fiori e le piante collocate nelle aiuole dal signor Mario Avallone, ex guardia provinciale innamorata del suo quartiere e membro del Comitato San Francesco.

Foto di Antonio Capuano

Parla Laura Vitale

"I residenti hanno molto apprezzato l'impegno del signor Mario - ha osservato la presidente del comitato, Laura Vitale - Il nostro quartiere chiede solo una più attenta pulizia e magari una modifica per conferire il cartone, perchè con la pioggia abbiamo notato diversi disagi causati dal materiale che si impregna d'acqua in strada", ha concluso la presidente.