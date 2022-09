Salernitana: Piatek non si sottrae alla foto di "rito" con l'Acchiappavip

In granata da poche ore e già ha ricevuto il battesimo della foto con l'Acchiappavip Francesco Caterina: stiamo parlando del pistolero Krzysztof Piatek che non si è sottratto al rito di Caterina.

La foto

L'attaccante polacco, giunto in granata solo poco prima della partita con il Bologna, è stato solo l'ultimo dei tanti vip, calciatori e non, ad essere stato immortalato con l'Acchiappavip Francesco Caterina. Prima di lui, solo negli ultimi tempi, Giulio Maggiore e Boulaye Dia. Tra le foto, chiaramente, non poteva mancare quella con il presidente Iervolino scattata pochi giorni dopo il closing dello scorso anno.