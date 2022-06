Trent'anni di carriera per Gigi d'Alessio: lo show su Rai 1 si apre con l'immagine di piazza della Libertà

Si è aperto con l'immagine di piazza della Libertà, il concerto per i 30 anni di carriera di Gigi D’Alessio in piazza del Plebiscito a Napoli, trasmesso ieri in diretta su RaiUno. Sono stati proiettati sono alcuni spot voluti dalla Regione, come aveva annunciato il Governatore Vincenzo De Luca durante la sua diretta del venerdì: il primo è stato dedicato alla città di Salerno.

La curiosità

Tra gli altri video dedicati alle bellezze della Campania, anche Ravello e ovviamente Procida, capitale italiana della Cultura per l’anno 2022. Tanta curiosità.