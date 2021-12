Salerno: completata la segnaletica in lingua Braille in piazza della Libertà, sul molo Manfredi e nell'area di Santa Teresa

E' stata completata l'nstallazione della segnaletica in lingua Braille, per non vedenti, in diversi punti di piazza della Libertà, sul molo Manfredi e nell'area di Santa Teresa. Un'attenzione preziosa che consentirà a tutti di godere della piazza sul mare, che, questa mattina, ha visto anche l'apertura del grande parcheggio che può contare su circa 700 posti auto.