Primo maggio e scampagnate: tante le aree verdi nel salernitano, la mappa dei pic-nic

Il 1 maggio è ormai alle porte e in tanti stanno organizzando una scampagnata in natura in occasione della festività segnata in rosso sul calendario. Il nostro territorio, in particolare, offre non pochi polmoni verdi per godere di una bella gita e dare ossigeno a polmoni e cervello, condizioni meteo permettendo.

Tra le varie oasi della provincia, in particolare, spicca quella situata nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Alburni e Vallo di Diano, all’interno di un’area SIC (Sito di Importanza Comunitaria) di 3.024 ettari: l’Oasi Fiume Alento, un grande parco naturalistico che offre un’ampia gamma di servizi turistici. Nel complesso è presente una diga in terra che, sbarrando il corso del fiume, dà origine un lago artificiale: lungo la sponda destra del corso d’acqua si sviluppa l’Oasi naturalistica, costituita da laghetti di importante valore ecologico, con lo scopo di contribuire a salvaguardare la ricchezza di biodiversità mediante attività di conservazione. Per gli ospiti, visite guidate, escursioni naturalistiche a cavallo e in bici, con auto e bus elettrici, laboratori didattici, orto botanico, area pic-nic attrezzata con barbecue, due bar, campi da calcio e volley, area per mostre tematiche e banqueting, shop con prodotti tipici, tiro con l’arco, vel. E ancora, sentieri per il trekking, capanni per il birdwatching, noleggio bici e mountain bike, parco giochi e centro congressi. Il ristorante, infine, punta alla gastronomia di qualità ispirata al km 0 ed alle preparazioni tipiche.



Degna di nota, anche l'Oasi La Fiumara, nel Cilento antico, in un’ampia vallata formata dalla Fiumara di Santa Lucia, affluente di destra del fiume Alento, sul tratto di confine tra i comuni di Lustra e Sessa Cilento. Nel tratto che attraversa l’Oasi, il letto della Fiumara anche in estate inoltrata, è quasi sempre ricco di acqua, con pesci, anfibi, insetti acquatici e tantissime piante particolari che crescono sulle sponde e sul greto del torrente. Con i suoi prati, boschi, macchie, ambienti aperti, zone umide, stagni e torrenti l’Oasi mostra angoli di natura incantevoli e ospita una grande varietà di specie animali e vegetali. E’ un ambiente unico per una fruizione mirata al contatto uomo/natura. Tra i vari servizi offerti, un campo di tiro con l’arco tenuto da istruttori affiliati CONI e vari percorsi natura che costeggiano il fiume, con paesaggi e scorci di rara bellezza per fare delle passeggiate e ammirare l'oasi.

A Campagna, poi, c'è l'Oasi naturale del Monte Polveracchio, area protetta della Campania, realizzata nel 1988 e che dispone di un centro visite, di aree attrezzate per la sosta e percorsi natura. Parte del Parco regionale Monti Picentini, è ricca di faggi, aceri, castagni ed il lupo è il simbolo dell'oasi. Sono presenti, inoltre, il gatto selvatico, la salamandra pezzata e il tritone italico.

Riservata solo a famiglie con bambini, a seguire, l'Oasi Vivinatura Lago Sele Eboli che, il 1 maggio, propone la pesca come gioco per piccoli di età dai 5 anni. Ogni turno ha la durata di due ore ed è compreso tutto il materiale per l’attività, le esche e anche l’assistenza di pescatori esperti.

Ancora, a pochi km da Salerno, ci sono i boschi di Acerno con tanto di aree attrezzate e possibilità di passeggiate a cavallo adatte a grandi e piccini. In particolare, tra i vari punti, "Il Capanno" risulta un'oasi di pace e serenità per trascorrere del tempo immersi nel verde.

Mozzafiato, il panorama dal Tubenna, il monte poco distante da Salerno città che sovrasta i rioni collinari e che offre anche qualche tavolo nel verde.

Da considerare, tra le altre, anche una passeggiata nell'Oasi di Frassineto (Calvanico/Fisciano). Nell'area naturalistica della Valle dell'Irno, è presente un percorso didattico, con la ricostruzioni delle carbonaie di montagna, di una teleferica per trasporto di legname e del capanno da rifugio. Affascinanti anche i punti di osservazione. Insomma, per trascorrere un pic-nic all'aria aperta non resta che l'imbarazzo della scelta.