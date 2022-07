"Piccolo Comune Amico": il Codacons premia San Giovanni a Piro

Buone notizie per il Comune di San Giovanni a Piro che ha vinto il Piccolo Comune Amico, il premio realizzato dal Codacons - in collaborazione con Coldiretti, Fondazione Symbola, Enac, Touring Club Italiano, Ferrovie dello Stato, Intesa San Paolo, Poste Italiane, con il patrocinio di Anci, Uncem e del Ministero della Cultura, per promuovere lo sviluppo dei Comuni italiani con meno di 5mila abitanti.

La premiazione

Il piccolo comune cilentano ha vinto il premio per le eccellenze nella sezione Cultura, Arte e Storia grazie al Museo Casa Ortega di Bosco dove ha dimorato l'artista José Garcia Ortega, (1921-1990), pittore e scultore spagnolo, militante antifranchista, a lungo in esilio in Europa, soprattutto in Francia e in Italia.

Il prossimo 6 luglio alle ore 9 si terrà, presso l’Auditorium Parco della musica di Roma, la premiazione finale di tutti i comuni vincitori del premio Piccolo Comune Amico che, assieme ai prodotti locali e alla storia del territorio, saranno pubblicizzati sia attraverso la creazione di una mappa interattiva consultabile attraverso apposita App (con cui si potranno visionare aziende e punti vendita di prodotti d’eccellenza, oltre ad eventi, sagre, e mercati locali), sia mediante campagne promozionali diffuse da tutti i canali comunicativi dei partner del progetto, porterà alla conoscenza delle eccellenze vincitrici in tutto il mondo.