Picentini, i rappresentanti del Gal Othe Armance in visita sul territorio

Incontro fra i rappresentanti del Gal Colline Salernitane e Partenio e la delegazione francese del Gal Othe Armance, organizzato nell’ambito del progetto di cooperazione T.I. 19.3.1 VoT “Villaggi della Tradizione”, di cui è capofila il GAL Partenio.

Il progetto

La manifestazione, che ha aperto la tre giorni di visita in Italia della delegazione francese, ha visto la partecipazione del presidente del Gal Othe Armance Gill Prestat, del sindaco del villaggio Ervy-Le Chatel, Roger Battaille, della referente cooperazione Isabell Dickie Pont, del presidente del Gal Partenio, capofila del progetto, Luca Beatrice e del Coordinatore, Maurizio Reveruzzi. A rappresentare il Gal Colline Salernitane il Presidente Antonio Giuliano ed il Coordinatore Eligio Troisi. La Regione Campania è stata rappresentata dal Dirigente della UOD Territoriale Salerno, Giuseppe Gorga e dalla responsabile del programma Leader e dei progetti di cooperazione, Rosanna Lavorgna. Era inoltre presente Martino D’Onofrio, Sindaco di Montecorvino Rovella e Consigliere Provinciale in rappresentanza della Istituzione Provincia di Salerno. La delegazione, dopo la visita al Gal, è stata accompagnato in tour a Montecorvino Rovella e Giffoni Valle Piana.