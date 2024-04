Sole, mare e relax: domenica da record di presenze a Salerno

Bagno di folla, in questa domenica, a Salerno. Pienone sul lungomare, nell'area di Santa Teresa, in spiaggia così come sui gradoni, nonchè in piazza della Libertà e nel centro cittadino.

Sempre più lunghe le file presso la storica gelateria Nettuno, con tenaci golosi in coda pazientemente per assaporare la nocciotella fronte mare.

Complice anche il clima quasi estivo e le manifestazioni della giornata, è questo senza dubbio un week-end da record di presenze in città.

Foto di Antonio Capuano