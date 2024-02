"Pierino la peste", la storia di Prati in un libro: la presentazione a Salerno

L'eccezionale eredità sportiva di Pierino Prati, leggenda del calcio italiano, sarà celebrata oggi alle ore 18:00 nella Sala del Gonfalone di Salerno con la presentazione del libro "Pierino Prati - Ero Pierino la Peste". Questo evento non solo onora l'attaccante scomparso nel 2020, che ha anche militato nelle fila della Salernitana nella stagione 1965-66 totalizzando 19 presenze e 10 gol, ma offre anche un'immersione approfondita nella storia del calcio italiano attraverso gli occhi di uno dei suoi più brillanti protagonisti.

L'evento

L'incontro sarà aperto dai saluti istituzionali di Enzo Napoli, primo cittadino di Salerno, e di Gennaro Avella, a capo della commissione consiliare che si occupa di sport e politiche giovanili, segno dell'importanza che la città attribuisce allo sport come veicolo di valori e di crescita per le giovani generazioni. Gli autori Cristiano Prati e Remo Gandolfi, attraverso le pagine del loro lavoro, narrano la storia di Prati non solo come campione sul campo, ma anche come uomo fuori dal rettangolo di gioco. Il moderatore Alfonso Maria Avagliano guiderà il pubblico in un dialogo con gli autori. Il libro "Pierino Prati - Ero Pierino la Peste" si presenta come un viaggio nostalgico ma al contempo illuminante, che risveglia ricordi di un calcio romantico e puro, dove il talento e la passione regnavano sovrani.