Piersilvio Cusmano si laurea alla "Bocconi" con una tesi su Pontecagnano Faiano

Da Pontecagnano Faiano all'Università Bocconi. È la storia di Piersilvio Cusmano, classe 2001 originario di Pontecagnano Faiano, che nei giorni scorsi ha conseguito la laurea triennale in Economia Aziendale e Management con una tesi incentrata sulla sua città dal titolo: "Place branding: quali sono le strategie per il Comune di Pontecagnano Faiano?".

Il lavoro

Un lavoro attraverso il quale il giovane studente ha dimostrato quanto possa essere efficace l’applicazione delle leve del place branding sul caso della città picentina al fine di attuare una promozione sociale, culturale e soprattutto turistica della stessa. Il tutto senza dimenticare il grande potenziale della città: dal turismo culturale a quello costiero, gastronomico e infine quello legato all’archeologia industriale.Un piano di rilancio del territorio frutto del lavoro certosino compiuto dal 21enne, al quale va ascritto il merito di aver portato dinanzi ad un consesso autorevole un progetto legato alla città dove è cresciuto, a dimostrazione della grande vivacità culturale di tanti giovani del territorio che troppo spesso vengono ingiustamente oscurati da situazioni negative. Grazie a Piersilvio il nome di Pontecagnano Faiano è stato pronunciato non per fatti di cronaca finiti alla ribalta nazionale ma per discutere di progetti di sviluppo e rilancio del territorio.