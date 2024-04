“Reggae & Tammorra”: il nuovo singolo di Piervito Grisù

È uscito il 2 aprile su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo del cantautore salernitano Piervito Grisù: “Reggae & Tammorra”. Il brano è prodotto e distribuito da La Pecora Nera Eventi etichetta discografica Camapana. Il video ha la regia di Piervito Grisù e ha visto la collaborazione dell’associazione salernitana “Ballando per le strade”, ed è stato montato dal videomaker Joseph Principe, il video sarà visibile sul canale Youtube dell’ artista. Il brano è stato scritto e arrangiato da Piervito Grisù e vede la collaborazione speciale del suo papà in veste di cantante.

La canzone

"Questa canzone è la chiusura del cerchio per me” dichiara Grisù, che aggiunge: "Ho iniziato a cantare grazie a mio nonno materno, cantore popolare devoto alla Madonna dell’Arco. La prima canzone che ho imparato è stata 'Alli uno' brano popolare campano. Poi la nascita dei Paranza Vibes, gruppo pioniere del Reggae in Campania, lavoravo in fabbrica e sognavo di calcare i grandi palchi. Poi il contratto con la Warner e poi varie colonne sonore tra cui quella Del docufilm Biutiful Cauntri vincitore del Nastro d’Argento”. “Quindi dopo i feat con i Sud Sound System, 99 Posse e Anthony Jhonson artista di fama mondiale e dopo aver condiviso il palco con Clementino, Senese , Avitabile ,Gragnaniello, J-ax e Manu Chao, entrare in uno studio di registrazione e portare mio padre con me, ho voluto fermare questo momento e per me è stata una emozione grandissima”. Con questo brano Piervito Grisù festeggia i suoi 28 anni di musica, unendo i due stili, quello Reggae e quello popolare, due mondi paralleli che hanno formato e influenzato il background dell’artista. Il video e il brano portano il nome anche del Tour che questa estate sarà in giro in tutta Italia in full band. In alcune date del tour, accompagnerà l’esibizione musicale anche un’artista di strada, che con le sue perfomance a tempo di musica renderà magico e coinvolgente ancor di più lo spettacolo.