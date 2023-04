"Save the planet": il nuovo singolo di Piervito Grisù con Anthony Johnson

Dopo il successo del brano "Il tuo Profumo" in feat con i Soud Sound System uscito nel 2022, il cantante campano Piervito De Rosa, in arte Piervito Grisù, torna con un nuovo singolo in feat con Anthony Johnson, artista di fama mondiale e superstar della reggae music, dal titolo "Save the Planet".

La canzone

Come si evince dal titolo, questa volta tema centrale della canzone è la tutela dell’ambiente. "La musica ha il compito, spesso, di lanciare messaggi importanti ed è proprio ciò che vogliamo fare noi, sensibilizzare i nostri fans per educarli alla tutela dell’ambiente in un periodo storico non proprio facile per il nostro Pianeta, vittima di comportamenti poco corretti da parte nostra" dichiara Grisù annunciando che il video del brano riprende le caratteristiche di un cartone animato. "Questo video - annuncia - a dispetto degli altri, avrà un compito importante: arrivare nelle scuole per educare gli studenti affinché possano poi diventare ambasciatori di buoni comportamenti perché è da ciò che spesso parte il rispetto dell’ambiente". Il brano è stato prodotto da la PecoraNera etichetta discografica campana, la parte musicale è stata realizzata da Ruparupa records e il video è stato disegnato e animato da Enzo Lauria che ha realizzato concept e disegni e da Antonio Scarpetta che ha realizzato l’animazione. Il brano sarà presentato e suonato nei live che Piervito Grisù inizierà a fine Aprile 2023 e, contemporaneamente, inizieranno gli incontri nelle scuole. Il tour "Reggae & Tammorra" in full band toccherà varie tappe in tutta Italia e non solo.