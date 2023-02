Morto a 5 mesi durante la corsa in ospedale, il pigiamino di Alessandro nella Grotta di Betlemme

Il pigiamino di Alessandro, il bimbo di 5 mesi di Perdifumo morto nei giorni scorsi, durante la corsa per raggiungere l’ospedale, è stato portato nella grotta di Betlemme, in Palestina. Il gesto simbolico per omaggiare la memoria del piccolo angelo, è stato reso possibile dal pellegrinaggio di un gruppo di fedeli, in Terra Santa, guidati da don Pasquale Giargione, originario di Perdifumo.

Le indagini

Come è noto, intanto, sono undici i sanitari dell’ospedale Ruggi di Salerno per la morte del piccolo che fu dimesso proprio dal nosocomio salernitano 48 ore prima del suo decesso. Occorre ora attendere i risultati dell’autopsia per appurare eventuali responsabilità.