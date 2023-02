I piloti Aci di Salerno premiati tra i Campioni Italiani del 2022

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Nella prestigiosa ricorrenza annuale i piloti “targati” Aci Salerno hanno ottenuto importantissimi riconoscimenti che hanno esaltato le brillanti prestazioni della stagione 2022. Tra i titoli nazionali: Murino, Gargiulo e Bisogno nello Slalom; nella Salita Trofei per Marino, Cicalese e Mauro.

Alle premiazioni dei Campioni Italiani ACI 2022 grandi onori per Automobile Club Salerno che ha potuto vantare una vera “squadra” di campioni con Licenza Sportiva Aci Sport e Tessera Aci rilasciata da Aci Salerno presieduto dall’Ing. Vincenzo Demasi.

La cerimonia si è tenuta alla Fiera di Vicenza presso il Teatro Palladio, dove i migliori protagonisti dell’automobilismo nazionale hanno ricevuto gli importanti riconoscimenti per le loro prestazioni sportive.

Nel corso della premiazione, inaugurata dal Presidente ACI Angelo Sticchi Damiani con il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli ed il Presidente AC Vicenza Luigi Battistolli, l’esclusiva passerella dei driver AC Salerno si è aperta con il vincitore del Campionato Italiano Slalom Under 23. Il giovane ma già abilissimo Domenico Murino che, reduce da una stagione ricca di traguardi importanti e successi, si consacra protagonista indiscusso anche con la vittoria del Campionato Italiano Slalom Gruppo N.

Nel Settore Slalom ottiene il premio anche un altro pilota Aci Salerno Marcello Bisogno. L’esperto e sempre più capace pilota salernitano si è reso competitivo per tutta la stagione ottenendo risultati straordinari e distinguendosi in maniera sempre più evidente. Performance degne di un campione che, difatti, gli hanno fatto ottenere il titolo nel Campionato Italiano Slalom Gr. E1 Italia, aggiungendo questo successo ai trofei ottenuti nelle precedenti stagioni.

Protagonista indiscusso ancora nel Settore Slalom un altro driver “salernitano” che si è distinto per le sue impeccabili prestazioni. È l’abile pilota Fabio Gargiulo ad ottenere il titolo di Vincitore Coppa Slalom 3^ zona Gr VST Monoposto.

ACI Salerno sotto i riflettori da primo attore anche nel Settore Velocità in Salita. Una stagione competitiva e praticamente sempre al top per Angelo Marino che entra, ancora una volta e con gran merito, nell’olimpo dei migliori piloti a livello nazionale. Per il driver salernitano arriva la meritatissima vittoria del Trofeo Nazionale CIVM Racing Start Plus Cup e del Trofeo Italiano Velocità Montagna Centro Gr Racing Start Plus Cup.

Tra i campioni nazionali delle Salite spicca un altro nome che gareggia per i colori Automobile Club Salerno. Grande protagonista della stagione 2022 della Velocità Montagna è l’esperto e impeccabile driver Francesco Paolo Cicalese che a Vicenza ha ritirato, con onore e merito, ben due eccellenti riconoscimenti: la Coppa di Classe CIVM Racing Start 2000 e la Coppa di Classe TIVM Centro Racing Start 2000.

E in vista della prossima stagione agonistica ormai alle porte, anche il premio in GT al brillante ed appassionato pilota che si è distinto in maniera ottimale nel Campionato 2022: Gabriele Mauro sale sul trono del vincitore nel Trofeo Italiano Velocità Montagna Sud Gr. GT.