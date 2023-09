Psicologia, la professoressa salernitana Pina Marsico interviene al congresso nazionale colombiano

Grande risultato per la professoressa salernitana Pina Marsico, intervenuta come keynote spealer al congresso nazionale di psicologia colombiano tenutosi nella città di Pereira organizzato da Ascofapsi (Associazione di tutte le facoltà di psicologia colombiane) e dal Colpsi Collegio colombiano di psicologia (l'equivalente colombiano dell'Associazione Italiana di Psicologia). La professoressa, fra i maggiori esponenti della psicologia culturale contemporanea a livello mondiale, è stata l'unica straniera invitata a parlare.

L'intervento

Il suo intervento, reperibile sul canale youtube di Etica Psicologica, tratta il tema della salute mentale vista nella prospettiva della psicologia culturale. Un riconoscimento importante per una professoressa ritenuta un'eccellenza italiana altamente apprezzata all'estero per il suo lavoro sul concetto di Border (Frontiera) nei processi dello sviluppo psicologico e per i suoi studi sulla psicologia culturale dell’educazione.

La biografia

Pina Marsico è Professore Associato di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione all’Università di Salerno e direttore del GRIS- Gruppo di Ricerche sulle Interazioni Sociali all’Università di Salerno, Presidente dell’American Psychological Association Division 52à-International Psychology e Presidente dell’European Society of Psychology Learning and Teaching (ESPLAT). Direttrice di numerose book series, Pina Marsico è co-fondatore e co-coordinatore del global South Network of Cultural Psychology di Ibef - “Ideas for the Basic Education of the Future“, Network of Eccellenza che ha base a Shanghai (Cina) e del Kitchen Seminar International Group che riunisce più di 500 ricercatori e numerose università in tutto il mondo.