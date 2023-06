Danza, Pina Testa torna nel salernitano: "Qui ho le mie radici"

È la storia di un ritorno quella di Pina Testa, étoile salernitana pronta, con la sua squadra di professionisti e allievi, ad andare in scena con il Saggio Spettacolo al Teatro Auditorium Leo De Berardinis di Vallo della Lucania il prossimo 17 giugno alle 20.30.

Il ritorno di Pina Testa

Pina Testa trascorreva ogni estate ad Ascea, ma mentre i suoi coetanei si tuffavano a mare e giocavano sotto l’ombrellone fino all’imbrunire, lei si allenava senza perdere mai di vista il suo obiettivo: diventare una stella della danza. Un obiettivo centrato visto che Pina Testa, nel 1987, è diventata prima ballerina del Teatro San Carlo di Napoli. "Tornare ad Ascea - racconta - per me vuol dire ritrovare le radici. Per questo l’idea, sette anni fa, di mettere su una scuola di danza anche qui. Devo a questa perla del Cilento parte del mio successo". Le coreografie del saggio spettacolo sono di Pina Testa e Ramona Tancredi, insegnante corsi Danza Classica e Moderna. La seconda parte dello spettacolo sarà ad appannaggio della danza moderna, con le coreografie firmate da Elena Renna, terzogenita dell’étoile salernitana Pina Testa.