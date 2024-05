Curiosità a Salerno: Pippo Inzaghi a passeggio sul lungomare

Tanta curiosità, nel tardo pomeriggio di oggi, a Salerno, dov’è stato avvistato in pieno centro Filippo (detto Pippo) Inzaghi. L’ex allenatore della Salernitana, esonerato dalla società di Iervolino lo scorso 11 febbraio, è stato fotografato - come mostra lo scatto di Antonio Capuano che pubblichiamo in questo articolo - mentre passeggiava con il figlio sul lungomare Trieste. La sua presenza, inevitabilmente, non è passata inosservata soprattutto ai cittadini-tifosi granata.