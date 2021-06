Piscine Vigor: l'inaugurazione della nuova stagione balneare

A Salerno nessuno resta solo, anche nei mesi estivi. Sarà una bella estate di giochi, divertimento, socializzazione in totale sicurezza per operatori e fruitori

Al via, le attività balneari, sociali e ricreative delle Piscine Vigor. Anche per l’estate 2021 l’ammininistrazione comunale, d’intesa con la Salerno Solidale che gestisce la struttura, ha deciso di riservare l’apertura solo in favore delle persone fragili e dei loro familiari. Tale scelta, che già nel 2020 ha registrato un forte gradimento da parte di chi è stato ancora più penalizzato dall’emergenza sanitaria, è stata rinnovata anche per questa estate confermando la destinazione sociale dell'impianto che ospita anche attività per disabili e portatori d'handicap.

A Salerno nessuno resta solo, anche nei mesi estivi. Sarà una bella estate di giochi, divertimento, socializzazione in totale sicurezza per operatori e fruitori. Presenti all'inaugurazione di questo pomeriggio, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, l’assessore alle Politiche Sociali e consigliere regionale Nino Savastano e l’onorevole Piero De Luca.