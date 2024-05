Pitti Pizza & Friends al piazzale Michelangelo: a Firenze l'originale format made in Salerno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Esordio dai grandi numeri per il Pitti Pizza & Friends, l’originale format della Festa della Pizza di Salerno, riconosciuta nel 2011 dal Ministero del Turismo Patrimonio d'Italia per la tradizione. Ieri sera migliaia di giovani fiorentini e turisti hanno popolato Piazzale Michelangelo a Firenze per gustare un trancio di pizza e ascoltare la musica dei loro beniamini.

Una grande festa: la panoramica terrazza della città del giglio ha ospitato per lo più giovani (italiani e stranieri) che dalle 18 sono diventati i protagonisti del Pitti Pizza Village. A Firenze la pizza è al centro del mondo. Lo hanno testimoniato i tanti tedeschi, americani, spagnoli, italiani, cinesi e giapponesi, tutti insieme per celebrare la "regina" del Made in Italy.

Stasera, tutto pronto per il secondo giorno dell’evento enogastronomico e culturale a ingresso gratuito (in programma fino a domenica) realizzato con il patrocinio del Comune di Firenze, Regione Toscana, Regione Campania, Camera di Commercio di Salerno e organizzato dall'Associazione Alimenta, presieduta da Maurizio Falcone e Alfonso Aufiero.

La musica più bella suona al Pitti Pizza & Friends a Firenze. Grazie a Radio Kiss Kiss, media partner della manifestazione, sul palco si alternerà un cast eccezionale di artisti: dopo la serata inaugurale con Legno, Maninni e BNKR 44, che hanno letteralmente infiammato il piazzale, stasera tocca a Isotta, Aiello, Aka 7Even; domani Alfa e Francesco Gabbani; domenica Leo Gassmann, Lda, Malika Ayane e i Ricchi e Poveri. I presentatori dell’evento saranno Pippo Pelo, Adriana Petro e Stefano Piccirillo di Radio Kiss Kiss.

L’appuntamento a Firenze, arriva dopo Strasburgo, Sanremo, Rimini, Musei Vaticani, Castel Gandolfo, Nizza, Salonicco, dove l’esperimento ha sempre portato a casa grandi consensi. L’idea di partenza è quella di raccontare, attraverso quattro giorni di festa, sapori e musica, le eccellenze del mondo pizza. Ogni sera si ripete anche la magia del Florence Academy Factory, durante il quale gli artisti della Florence Academy presenteranno i loro brani inediti. Radio Kiss Kiss sarà presente all'evento con un glass box, dal quale trasmetterà in diretta programmi speciali per tutta la durata della manifestazione.

LE PIZZERIE Per Firenze: Sofia Loren, Antica Pizzeria Reginé Firenze, Cafè Bellini. Per la Campania: Brandi Napoli, I Due Fratelli, Angelo e Diavolo, Antica Pizzeria Reginè Salerno, I Tre Monelli, O’Primmammore (pizza per celiaci). Ai forni si aggiunge la pizzeria U’ Cilientù, in rappresentanza di Salerno e provincia, che dedica particolare attenzione alla terra del mito.