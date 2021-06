Grannammare tra le migliori pizzerie d'Italia secondo la guida "I Ristoranti e i Vini d’Italia 2021"

Grande soddisfazione per la pizza made in Salerno: la guida I Ristoranti e i Vini d’Italia 2021, in edicola con l’Espresso, dedica una recensione al ristorante Granammare, annoverato dai curatori Tommaso Esposito e Tania Mauri tra le migliori pizzerie d’Italia.

La pizzeria

Dalla sua apertura, Granammare è riuscito ad attirare le simpatie dei fan della buona cucina italiana in relax e compagnia, con pizze gourmet e fritti d’autore preparati a regola d’arte con ingredienti di eccellenza da Alfonso Saviello, Tommaso Lastra e Pietro Dello Russo, specializzati in creazioni originali ispirate alle ultime tendenze gastronomiche. Una passione che evidentemente paga, perché è apprezzata da palati esperti e competenti, come questo importante riconoscimento dimostra.

La recensione sottolinea la bella postazione sul lungomare, loda il caratteristico tipo di pizza “canotto” e le guarnizioni di alcuni gusti di pizza, come la Ciacia e la Principessa Costanza, definite ghiotte. Una menzione con lode anche per i fritti.

Il commento

"È una grandissima soddisfazione per tutto il team di Granammare e per tutti i nostri amici poter ricevere un riconoscimento così prestigioso e con una visibilità così ampia per il lavoro e la passione che mettiamo tutti i giorni nelle nostre creazioni - ha commentato il proprietario Nicola Cardillo - La cultura gastronomica del nostro territorio è unica e apprezzata in tutto il mondo, perciò ci teniamo a ringraziare davvero molto l’Espresso per aiutarci a farla conoscere a tutti quelli che dovessero trovarsi a visitare Salerno".