"Insieme per una pizza" al reparto Oncologia ed Ematologia di Pagani: l'iniziativa di Antonio Sbarra

Torna l'iniziativa solidale di Antonio Sbarra, pizzaiolo di Nocera Inferiore che, quest'anno, ripropone "Insieme per una pizza", progetto benefico che ha come destinatari pazienti di ospedali e cliniche, nel periodo natalizio. "Per tre anni ho organizzato una giornata di beneficenza al reparto pediatria dell'Umberto I con giocattoli ai bambini, poi l'anno successivo, causa pandemia, ho donato delle pizze a portafoglio al reparto Covid19 del pronto Soccorso di Nocera Inferiore e a maggio dello stesso anno ho donato delle rose al reparto Maternità. A gennaio di quest'anno ho donato delle pizze al centro di Riabilitazione Villa Chiarugi a Nocera Inferiore", ricorda Sbarra.

Quest'anno, il 19 dicembre 2022 al polo oncologico Pagani, il pizzaiolo dal cuore d'oro donerà pizza a portafoglio ai degenti di Oncologia ed Ematologia di Pagani: l'evento per il quale è prevista animazione, è stato patrocinato dal Comune.