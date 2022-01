Famiglia in difficoltà positiva al Covid: "Squisito" risponde all'appello della cooperativa Galahad e le regala delle pizze a domicilio

L'umanità e la generosità sono di casa nella nostra città. Ne è l'ennesima prova il bel gesto di Salvatore D'Avino di "Squisi...to", ristorante-pizzeria di via Eugenio Caterina che, rispondendo all'appello lanciato dalla cooperativa sociale Galahad di Salerno, ha regalato delle pizze, anche in versione baby per i più piccoli, degli arancini e della Coca Cola ad una famiglia salernitana in difficoltà e positiva al Covid-19. Attraverso lo sportello della cooperativa, nell'ambito del piano di zona S5 delle Politiche Sociali del Comune di Salerno, infatti, il pizzaiolo ha accettato di regalare, a domicilio, una cena appetitosa a chi sta attraversando particolari difficoltà in questo delicato momento di pandemia. L'istruttrice pizzaiola Imma Apicella di "Squisito", inoltre, insieme al resto dello staff, ha trascorso l'intera mattinata a sfornare pane caldo per diverse persone bisognose della zona.

A mettersi in moto, allertato dal Settore Servizi Sociali, anche il Nucleo Comunale della Protezione Civile di Salerno guidato dal capitano Mario Sposito che, insieme a "L'Abbraccio", ha organizzato la consegna di alimenti alla famiglia salernitana in tempi record. Una sinergia finalizzata a tendere la mano a chi ha bisogno dunque, che, ancora una volta, evidenzia il gran cuore di Salerno.