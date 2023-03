La pizzeria "Giagiù" adotta via Velia: abbellita con aiuole e panchine

Curiosità nel centro di Salerno, dove un tratto di via Velia è stato “adottato” dai titolari della pizzeria “Giagiù”, che hanno deciso di prendersi cura di un’area di circa 500mq antistante il loro locale.

La curiosità

I titolari – come mostrano le foto di Antonio Capuano – hanno posizionato delle piante e finanche delle panchine per abbellire e rendere più gradevole le passeggiate e l’attesa dei loro clienti. La pizzeria Giagiù è famosa per essere la prima ed unica in Italia che utilizza esclusivamente prodotti delle regioni del Sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.