Solidarietà, la Plastica Alto Sele dona venti tavolini alla mensa di San Demetrio

Donati 20 tavoli dall’industria Plastica Alto Sele dei fratelli Valerio alla mensa di San Demetrio. Questa mattina il diacono don Vincenzo Salsano, accompagnato dalla propria consorte Mena Pizzuti hanno ritirato 20 tavolini per la mensa di San Demetrio in Salerno guidata dal parroco don Rosario Petrone.

La donazione

La donazione è opera degli imprenditori, i fratelli Valerio, titolari della fabbrica Plastica Alto Sele che opera nel settore delle resine sintetiche da oltre 30 anni ed è un’azienda particolarmente attenta alle innovazioni tecnologiche e all’ambiente ed è da queste riflessioni che nasce il programma industriale "Rinascimento" per la produzione di arredi per esterno in materie plastiche riciclate, a loro volta riciclabili al 100%. “Vivere la carità come famiglia per un diacono è fondamentale e per grazia di Dio mia moglie Mena mi supporta e mi accompagna nel mio ministero sempre teso a chi ha bisogno di una parola amica e di una mano per rialzarsi. Poi lo Spirito Santo mi ha fatto incontrare il parroco don Rosario Petrone, che spende tutto se stesso per il bene e il sostegno degli ultimi” “Sono contento di rappresentare questa mattina i fratelli Valerio - afferma Elvio Petrosino, perché abbiamo contribuito con un piccolo gesto a rendere più agevole l’aiuto verso chi è nella sofferenza, la nostra azienda è sempre tesa per costruire rapporti improntati sulla solidarietà”.