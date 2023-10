Si terrà giovedì 26 ottobre "Oratorio San Domenico Savio APS" la presentazione del progetto "Play District - Spazi civici di comunità" presso la sede dell'oratorio in Via Federico Ricco a Nocera Inferiore. Un'iniziativa sociale per i giovani dai 14 ai 34 anni del territorio. L'Asd ha vinto l'avviso pubblico promosso dall'agenzia ministeriale Sport e Salute nel Settembre 2022.