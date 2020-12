A Salerno la qualità dell'aria migliora: i dati dell'Arpac

A Salerno la qualità dell'aria, nel 2020, è migliorata. Con la complicità del lockdown, infatti, la qualità dell'aria nel nostro capoluogo è nettamente migliorata anche rispetto gli altri capoluoghi campani. Solo Caserta, secondo i dati Arpac, in quest'ultimo anno ha registrato meno giorni di sforamento di pm10 rispetto a Salerno.

La graduatoria

Il monitoraggio registra quanti giorni l'anno la concentrazione di pm10 supera i 50 microgrammi per metro cubo di aria. Selezionando i dati delle centraline con maggior concentrazione di pm10, infatti, questa è la graduatoria dei comuni capoluogo della Campania:

Caserta - centralina De Amicis - 25 giorni

Salerno - centralina Parco del Mercatello - 29 giorni

Benevento - centralina Campo Sportivo - 41 giorni

Napoli - centralina via Argine - 55 giorni

Avellino - centralina Alighieri - 78 giorni

Il limite di 50 microgrammi per metro cubo non dovrebbe essere superato per più di 35 giorni l'anno.

Per consultare il bollettino Arpac clicca qui