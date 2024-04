Uova freschissime a due passi da Salerno, al Podere Cafasso la genuinità è di casa

Uova freschissime, al Podere Cafasso di Capaccio Paestum, Ad annunciarlo, a mezzo social, Pierpaolo Mandetta: "Chiunque voglia assaggiarle, può venire a trovarci, qui a Capaccio Paestum: le nostre galline razzolano libere, avendo così un ciclo vitale sano e rispettoso dei bisogni dell’animale. Non subiscono nessun trattamento chimico, neanche per il pollaio e il controllo dei parassiti. Tutto biologico e naturale. Nutrimento di qualità, frutta dei nostri alberi".

Particolarità delle uova, oltre alla genuinità, il loro colore. Una gioia per gli occhi, in particolare, quelle in tonalità del verde, dal tuorlo rosso e compatto, e un albume che, quando montato, "diventa una nuvola meravigliosa", assicura l'allevatore. Per informazioni, è possibile contattare Mandetta attraverso il suo profilo Fb.