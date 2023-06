Eccellenze mediche salernitane: i professori Mario Polichetti e Giuseppe Allegro "volano" a Parigi

Prosegue l'attività di formazione delle eccellenze mediche salernitane: in particolare, i professori Mario Polichetti e Giuseppe Allegro sono tra i protagonisti di un training di chirurgia robotica avanzata presso un centro di chirurgia sperimentale all’Università di Parigi. Già noto per i parti e gli interventi complessi eseguiti presso il reparto di Gravidanza a Rischio dell'ospedale Ruggi, il professor Polichetti, in particolar modo, ha già portato alto in innumerevoli occasioni il nome della Ginecologia salernitana, rimbalzando anche sulle notizie stampa internazionali, tanto da attirare al Ruggi persino una paziente proveniente dall'Albania. Tra i numerosi convegni a cui Polichetti ha preso parte, quello a Kiev del 2018 quando, insieme al professor Raffaele Petta, fu unico esperto italiano presente al prestigioso meeting internazionale sulle problematiche chirurgiche collegate alla sterilità umana.

I due professionisti, nel dettaglio, sono ospitati presso il centro per espletare interventi di ginecologia, nello specifico isterectomia, asportazione di fibromi e linfadenectomia in chirurgia radicale con il robot "da Vinci". Essendo gli unici chirurghi ginecologi italiani presenti, rappresentano il vanto della chirurgia ginecologica salernitana. "Siamo lieti di dimostrare che in Italia, in particolare nel Mezzogiorno, la formazione continua rappresenta un'attività non di poco conto nella vita dei medici e dei docenti universitari. Essere a Parigi è per noi motivo di vanto e orgoglio. Essere in contatto con colleghi di tutto il mondo ci permette di portare a Salerno le migliori tecniche per la collettività campana e non solo", hanno detto Polichetti e Allegro.