Sanremo Giovani 2021: Polix e Mr Fortuna hanno presentato il loro brano "top secret"

Due artisti salernitani, Polix e Mr. Fortuna, hanno presentato la loro candidatura a Sanremo Giovani 2021. I due, tramite i loro canali social, hanno annunciato di aver presentato alla commissione selezionatrice del Festival della Canzone Italiana un brano, con l’etichetta Hydra Music Records, la cui tematica resta top secret.

I due ragazzi puntano a seguire le orme degli artisti emergenti che sono riusciti poi, proprio grazie al passaggio sanremese, a consacrare il proprio nome tra i più rilevanti del panorama musicale italiano. Tanti i salernitani che nel corso degli anni hanno calcato il palco di Sanremo, ottenendo poi il successo. Dai Neri Per Caso a Rocco Hunt, passando per Neffa.

I commenti social

"Non mollare mai nonostante tutto. Voglio ricordarvi solo questo... - ha commentato Mr. Fortuna - Dal supermercato a provare a percorrere la strada per Sanremo è un attimo. Un grazie di cuore al mio compagno di viaggio Francesco Polisciano e a chi ha contributo a tutto questo, il team composto da : Marco Giomalias Giordano Beat, mix e mastering, Mario Guariglia Shooting and video, Gennaro Cavallaro Social Media e management, powered by Ottica Michele Mauro, la mia etichetta discografica Hydra Music. Noi ci proviamo, il destino farà il resto! Grazie a chi ha sempre creduto in me".

"Da mesi ho intrapreso un percorso artistico diverso che mi ha fatto crescere anche da un punto di vista personale, soprattutto grazie a persone come Mr. Fortuna - ha scritto Polix sui suoi canali social - Siamo diversi sotto molti aspetti, ma quello che ci accomuna è la voglia di non mollare mai, per questo siamo riusciti a raggiungere questo primo obiettivo. Ora siamo pronti per le selezioni di #SanremoGiovani!".