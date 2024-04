Polla, inaugurata la Casa dell’Architettura “Il Cantiere”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Inaugurata ieri 19 Aprile la Casa dell’Architettura “” a, dedicata a Giuseppe Luigi Stabile, architecnico futurista di Polla, figura emblematica originaria di Polla. Alla presenza del sindaco di Polla, Massimo Loviso, del Presidente del Consiglio comunale di Polla, con delega alla cultura e referente dei Progetti per la “Promozione della Qualità dell’Architettura” Giovanni Corleto, della dottoressa Paola Pettenella, responsabile settore archivi storici del Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto (MART), del consigliere regionale Corrado Matera, la Casa dell’Architettura si è insediata all’interno dell’edificio dell’ex scuola dei Cappuccini di Polla, lasciata per anni all’abbandono. Un edificio recuperato a scopi culturali e non solo. La Casa dell’architettura, infatti, sarà un Urban Center, primo della Provincia di Salerno (è presente solo nella città di Salerno) che ha la funzione di incentivare le procedure di informazione, consultazione e partecipazione attiva dei cittadini nei processi decisionali pubblici che riguardano la realizzazione di opere di architettura e di trasformazione delle città e dei territori. Non solo, Il Cantiere è dedicato alla figura di Luigi Stabile e conserverà in archivio i materiali cartacei raccolti dal Comune e intanto digitalizzati, parte dei quali costituiscono la mostra permanente “ Qui Crea Sta" e il sito luigistabile.it