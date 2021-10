Cilento, grande festa a Pollica per i cento anni di nonna Francesca

La signora, pur non essendo cilentana di nascita, ha scelto la frazione Galdo per vivere un pezzo molto lungo della sua vita insieme al suo sposo cilentano

Ancel Keys scelse di vivere almeno sei mesi all'anno per lungo tempo, nella sua amata Pioppi (Pollica) nel Cilento. Lo stesso ha fatto la signora Francesca Soru che, pur non essendo cilentana di nascita, ha scelto la frazione Galdo per vivere un pezzo molto lungo della sua vita insieme al suo sposo cilentano. Nelle settimane scorse ha festeggiato insieme alla sua famiglia ben cento anno di vita. In occasione del suo compleanno, ha ricevuto la visita del sindaco Stefano Pisani, il quale gli ha consegnato un attestato.

Gi auguri

“Non fidatevi della foto in apparenza statica – scrive il primo cittadino su Facebook - la nostra nonnina centenaria è straordinariamente attiva e solo un incidente domestico le ha impedito di aprire le danze alla sua festa! Auguri alla signora Francesca e a tutta la famiglia e alla splendida comunità di Galdo per i suoi 100 anni... e benvenuta nel Club dei Centenari del Cilento!