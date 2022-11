Nasce il "Polo della Carità", tutto pronto per l'inaugurazione a Salerno

Sarà inaugurato martedì 29 novembre, alle 12.30, presso il salone delle conferenze della Caritas di Salerno, in via Bastioni 4 a Salerno, il Polo della Carità, sorto per dare ristoro ai bisognosi.

I servizi

La struttura, che sorge all’interno dello stabile dove hanno sede gli uffici della Caritas diocesana, ospiterà un dormitorio maschile e femminile per i senza fissa dimora, il centro diurno e il servizio doccia per gli ospiti del dormitorio. A inaugurare l’opera sarà Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi, arcivescovo metropolita di Salerno Campagna Acerno. Saranno presenti don Carmine Schiavone, delegato della Caritas Regionale campana, l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno Paola De Roberto, autorità civili e militari.