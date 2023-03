Trova un borsello con 3mila euro nel suo albergo e lo restituisce: il bel gesto di Pasquale Rago

Un bel gesto quello che arriva da Pontecagnano Faiano, dove il titolare dell’Hotel Ancora Pasquale Rago ha ritrovato un borsello con 3 mila euro all’interno del suo albergo situato lungo la litoranea.

La curiosità

Questa mattina, infatti, un 46enne della provincia di Napoli, lo aveva dimenticato dopo essersi fermato a prendere il caffè al bar. L’imprenditore alberghiero ha cercato subito di mettersi in contatto col cliente che, successivamente, è tornato indietro per riprendersi il borsello e ringraziarlo per il suo gesto.