Pontecagnano, cerimonia in ricordo dei carabinieri Fortunato Arena e Claudio Pezzuto

Nella mattinata di oggi, in località Faiano di Pontecagnano, si è tenuta la cerimonia di commemorazione dei carabinieri M.O.V.M. Fortunato Arena e Claudio Pezzuto, brutalmente assassinati il 12 febbraio 1992 durante il controllo di un’autovettura con a bordo due criminali. Da quel tragico episodio sono trascorsi 32 anni ma il loro ricordo è ancora vivo nella popolazione locale che in maniera molto sentita ha partecipato, unitamente a numerose autorità civili e militari, alla funzione religiosa celebrata presso la parrocchia di San Benedetto. Subito dopo la messa, nell’adiacente piazza Garibaldi, luogo dell’eccidio, mentre un picchetto dell’Arma dei Carabinieri ha reso gli onori militari alle vittime, c’è stata la deposizione di una corona di fiori sull’epitaffio marmoreo realizzato in loro memoria.

La cerimonia

Il ricordo dei giovani Carabinieri è avvenuto anche attraverso disegni e scritti preparati dagli studenti delle scuole locali che presso l’Istituto comprensivo “A. Moscati” di Faiano hanno potuto ascoltare la coinvolgente testimonianza di Angela Lampasona, vedova Arena, e Tania Pisani, vedova Pezzuto; nell’occasione gli alunni hanno presentato i loro lavori realizzati sul tema della riconoscenza. Con le vedove, Angela Lampasona e Tania Pisani con il figlio Alessio Pezzuto, per l’occasione accompagnate dal Comandante della Legione Carabinieri Basilicata, Generale B. Giancarlo Scafuri, e dal Comandante Provinciale Carabinieri di Salerno, Colonnello Filippo Melchiorre, erano presenti alla cerimonia il sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara, e numerose autorità civili e militari della provincia di Salerno. Presente, infine, in segno di vicinanza e solidarietà, anche Martino Zoccola, padre del finanziere M.O.V.M. “alla memoria” Daniele Zoccola.