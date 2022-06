D’Amico riceve il premio "Top Company", azienda distinta per progetti e formazione

D’Amico,ì è stata riconosciuta azienda meritevole e ha ricevuto il Premio “Top Company” dalla Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro. Il riconoscimento viene attribuito alle imprese che si sono distinte per l’attivazione di progetti eccellenti in ambito formativo e/o lavorativo contribuendo allo sviluppo sociale ed economico del territorio.

L'evento

La III Edizione di Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro - promossa dal Centro Studi Super Sud e organizzata da Gruppo Stratego – si è svolta il 4 e il 5 maggio a Salerno presso la stazione marittima Zaha Hadid. D’Amico è stata premiata per la costante attenzione all’esperienza del consumatore e l’utilizzo di processi di trasformazione alimentare moderni, rispettosi dell’ambiente e del benessere dei lavoratori, per l’impegno nella selezione e la valorizzazione delle eccellenze del territorio, per la partecipazione ad una scuola di alta formazione

gastronomica e per il sostegno ad iniziative di valorizzazione del patrimonio artistico-culturale. La vittoria del Premio “Top Company” è stata annunciata il pomeriggio del 4 maggio nel corso della III Edizione di Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro, mentre, la consegna del premio, è avvenuta presso la sede principale del Gruppo a Pontecagnano Faiano il 15 giugno.