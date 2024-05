Un nuovo Mondadori Bookstore arriva nel salernitano

Mondadori Store, il più esteso network di librerie in Italia, inaugura - sabato 25 maggio alle ore 10.00 - un punto vendita a Pontecagnano Faiano (SA), in Corso Italia, 18/20, in prossimità di piazza Sabbato, cuore principale della città.

Il punto vendita

Il nuovo Mondadori Bookstore offrirà a tutto il pubblico del comune salernitano, già sede dell'aeroporto Costa d'Amalfi e in fase di sviluppo urbano, un polo interamente dedicato al mondo dei libri, della cultura e dell’intrattenimento, creando così un punto di incontro interattivo e un vero e proprio riferimento culturale per gli abitanti del luogo e i turisti. La libreria di Pontecagnano Faiano - guidata da un team di giovani librai - va ad ampliare la già estesa rete di Mondadori Store presente sul territorio, in linea con la strategia del network di diffondere la cultura e promuovere la lettura.

«Sono felice di dare vita a questo progetto con il network di librerie Mondadori Store, dal momento che condividiamo gli stessi obiettivi: sviluppare, su tutto il territorio italiano, luoghi dedicati alla cultura, rendendola accessibile a chiunque e soddisfando i gusti di un ampio pubblico», dichiara l’affiliato Antonio Verderame, giunto all’apertura della sua undicesima libreria dopo le tre di Salerno e quelle di Pagani, Mercato San Severino, Cava de’ Tirreni, Castellabate, Manduria, Baronissi e Arezzo. «Inoltre, puntando sulla qualità dell’esperienza di acquisto, sui servizi multicanale e sugli eventi, mettiamo sempre al centro le esigenze del nostro cliente-lettore», conclude l’affiliato.

La nuova libreria

La nuova libreria si estende su 70 metri quadrati e offre una selezione di circa 11.000 titoli, dai grandi classici ai best sellers - tra narrativa, saggistica, varia -, senza dimenticare i lettori più giovani con il format We are Junior, che include giochi didattici e libri illustrati per stimolare la loro fantasia con le storie più curiose, e il reparto dedicato al fenomeno dei manga e dei fumetti Just Comic. Ad ampliare l’offerta dello store sono presenti anche aree dedicate ai BookTok per le nuove generazioni di lettori, all’editoria locale, oltre a quelle riservate alla cartoleria, giocattoli, gift card e gift box. Il Mondadori Bookstore di Pontecagnano Faiano è a servizio dei lettori anche online: i clienti potranno essere aggiornati attraverso le pagine Facebook e Instagram. Inoltre, potranno entrare in contatto con la libreria attraverso i servizi digitali di Mondadoristore.it per verificare la disponibilità di un libro, ordinarlo e ritirarlo in negozio, scegliendo da un catalogo di oltre 1 milione di titoli.