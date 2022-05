Pontecagnano, una marcia per il trentennale della scomparsa di Falcone e Borsellino

Una marcia per il trentennale della scomparsa di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino è stata organizzata dall'amministrazione comunale di Pontecagnano Faiano giovedì 19 maggio. La marcia, intitolata "Sui passi della legalità", partirà alle 9.30 dalla sede del Comune in via Alfani ed arriverà nei pressi del monumento dedicato ai due magistrati in via Marconi. Alla manifestazione, oltre ai rappresentanti delle forze dell'ordine, parteciperanno gli alunni delle classi quinte degli Istituti Comprensivi A. Moscati, Picentia e E. Pimentel Fonseca, guidati rispettivamente dalle dirigenti scolastiche Raffaela Luciano, Ginevra De Majo ed Antonietta Cembalo.

Le parole del sindaco

"Per quello che ci compete - spiega il sindaco, Giuseppe Lanzara - come rappresentanti delle istituzioni, come esponenti delle forze dell’ordine, come educatori, dobbiamo contribuire affinchè le loro storie di coraggio e di abnegazione restino nella memoria collettiva, dopo trenta o mille anni. Tutte le vittime di quelle tristi giornate devono essere quotidianamente ricordate e costituire il modello di persone a cui abbiamo il dovere di ispirarci, nelle piccole e nelle grandi cose. Pontecagnano Faiano onora la memoria di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro, Paolo Borsellino, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi, Claudio Traina e Vincenzo Fabio Li Muli. Lo farà sempre percorrendo i passi della pace, della solidarietà, della legalità”.