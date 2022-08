Astronomia, premiati i pontecagnanesi Biagio De Simone e Ilaria Carleo

Il Comune di Pontecagnano Faiano premia due giovani che “hanno lo sguardo verso le stelle mai i piedi ben saldi in terra”. Si tratta di Ilaria Carleo, alla guida di un team, che vanta la scoperta del sistema planetario più giovane del satellite Tess della Nasa; Biagio De Simone, invece, nonostante la sua giovane età, è coordinatore scientifico di un centro astronomico.

Il commento

“Le loro storie - scrive su Facebook il sindaco Giuseppe Lanzara - appresentano un messaggio di coraggio per i tanti giovani che lavorano sodo per il raggiungimento dei propri obiettivi e che, attraverso questi racconti, alimentano ancor di più la speranza di veder realizzati i propri sogni nel cassetto. A nome dell'intera comunità di Pontecagnano Faiano sono felice di consegnare questo meritato riconoscimento a due ragazzi in gamba che portano in alto il nome della nostra città”.