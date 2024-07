Pontecagnano, al via la raccolta fondi per il restauro del murales del Parco Eco-Archeologico

Al via la raccolta fondi del Circolo Legambiente Occhiverdi di Pontecagnano per il restauro dei murales d'ingresso al Parco Eco Archeologico, realizzati sette anni fa dall'artista Pino Green. Donare è semplice: basterà seguire il seguente link: https://www.paypal.com/pools/c/95Uq9v8AK2. Un piccolo gesto di cittadinanza attiva per custodire la bellezza e sostenere un bene comune: il Parco Eco Archeologico. In tanti si stanno mobilitando, anche sui social, per rilanciare la raccolta.