Pontecagnano, per San Valentino il sindaco si trasforma in babysitter

Anche quest'anno il sindaco di Pontecagnano Faiano a San Valentino si trasformerà in babysitter. Il 14 febbraio, a partire dalle 19, il primo cittadino accoglierà i bambini presso la mediateca dell'Istituto Comprensivo Picentia per permettere ai genitori di concedersi una serata di svago con il proprio partner in un bar, pizzeria o ristorante della zona. "Ai vostri bimbi ci pensiamo noi - scrive il sindaco - con giochi, attività ed una gustosissima merenda".

Le parole del sindaco

"Anche quest'anno - sottolinea Lanzara - con l'obiettivo di sostenere cittadini ed attività commerciali, ci dedichiamo ai piccoli e diamo loro l'opportunità di vivere un 14 febbraio all'insegna del divertimento. Genitori, nonni, zii, potranno concedersi una serata di relax e noi, invece, una bella esperienza come animatori. Ci saranno laboratori, giochi, una bella cena per tutti. Evviva l'amore, in tutte le sue forme".