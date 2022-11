Ic Picentia, apre lo sportello Save: l'iniziativa del centro territoriale inclusione

Tutto pronto per l'inaugurazione e taglio del nastro per lo sportello SAVE. L'appuntamento è per domani, alle 14, presso l’istituto comprensivo Picentia, sarà attivato, nell’ambito del progetto “Intese territoriali di inclusione attiva” (Itia), lo sportello antiviolenza educativo “Save” per erogare servizi di supporto alle famiglie.

Gli interventi e gli obiettivi

Sono previsti gli interventi della dirigente scolastica Ginevra de Majo, la pedagogista responsabile sportello ascolto Ic Picentia, Annamaria Pingaro, il coordinatore del piano di zona Tommaso Maioriello, l’assessora alle Politiche sociali del comune di Pontecagnano Faiano, Gerardina Sica, Cristelle Sammartino, psicologa, e Mariateresa Granozio, assistente sociale dell’equipe del progetto Itia. L’iniziativa del centro territoriale Inclusione Sele Picentini S4-Azione A, è realizzata dalla cooperativa sociale Progetto 2000 in collaborazione con l’Ic Picentia. L’obiettivo è quello di realizzare una serie di interventi finalizzati all’accoglienza, all’ascolto e al sostegno psicologico per problematiche relative a mobbing, violenza domestica, psicologica, maltrattamenti, stalking; bullismo e cyberbullismo; disturbi del comportamento alimentare.

Lo sportello – ospitato in un’aula dell’Ic Picentia già adibita a “sportello di ascolto” – sarà attivo a partire da domani, 18 novembre, ogni venerdì dalle ore 14.30 alle 18. L’equipe del progetto Itia – formata da due psicoterapeute, due psicologhe, due assistenti sociali e due educatrici - è presente è sul territorio per creare una rete tra Asl, Servizi sociali, Comune e Scuola. Attualmente sono attivi sportelli itineranti su tutto il territorio dei Picentini.

Il convegno

Nell’ambito della collaborazione con l’Ic Picentia sarà organizzato un convegno informativo, il 22 novembre prossimo, e laboratori esperienziali e psicoeducativi nelle classi in orario scolastico e a cadenza settimanale. Il progetto, di durata annuale, è rivolto agli utenti dell’ambito territoriale Sele Picentini (Acerno, Battipaglia, Bellizzi, Castiglione dei genovesi, Giffoni sei Casali, Giffoni Valle Piana, Montecorvino Rovella, Pontecagnano Faiano, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte, Olevano sul Tusciano).