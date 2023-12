Tutti pazzi per i Pooh: giovanissimi muscisti salernitani omaggiano la storica band

A Salerno, giovani musicisti omaggiano i leggendari Pooh in vista del concerto di Capodanno, che segna una nuova era per Piazza della Libertà. La band, attiva da quasi sessant'anni, ha influenzato diverse generazioni, dai tempi del beat negli anni '60 all'era digitale. Nonostante le critiche, i Pooh continuano a conquistare consensi, anche tra i giovanissimi, come dimostrato da un video virale di studenti salernitani dai 9 ai 14 anni che suonano la suite strumentale di "Parsifal," brano iconico della band. Quest'anno si celebra il cinquantesimo anniversario dell'album omonimo del 1973, considerato uno dei migliori dalla critica.

Il progetto

I giovani musicisti costituiscono la Musicainscena Young Orchestra, diretta dal maestro Marco De Simone, che spiega così l’origine del progetto: “Questa giovane band/orchestra si è formata circa due anni fa con gli alunni di Musicainscena The School, a Salerno. L’idea di riarrangiare e interpretare Parsifal è partita da alcuni di loro che, un po’ tramite i genitori un po’ tramite il web, hanno scoperto l’esistenza di questo repertorio, rimanendo affascinati dall’epicità della musica e dal virtuosismo di Dodi Battaglia alla chitarra”. “Io stesso - prosegue De Simone - ho sempre amato questo gruppo, oltre la materia propriamente musicale, per la loro capacità di coesione, di essere “azienda” e “marchio”, di essere sempre riconoscibili ma al passo coi tempi che cambiavano. Trovo che per i ragazzi siano un ottimo esempio di cosa voglia dire fare squadra, di come divertirsi e ottenere risultati migliori stando con gli altri, piuttosto che da soli. In un’epoca di grande tendenza all’isolamento, imparare a stare bene insieme, coltivando passioni comuni, è una necessità che va al di là della musica”.