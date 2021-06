Perde il portafogli dopo il prelievo, a Scafati: uno straniero e un commerciante lo trovano e glielo restituiscono

Un gesto di civiltà, a Scafati, quello raccontato da una cittadina, E.M. le sue iniziali, sul gruppo social di "Sei di scafati se...": "Stamattina, verso le 12, ho smarrito il mio portafogli in via Cesare Battisti. Avevo appena prelevato e dopo circa 15 minuti ricevo una telefonata dal proprietario del negozio di stoccafisso di via Battisti che mi informa che un ragazzo, straniero, aveva ritrovato il mio portafogli e glielo aveva consegnato. Non mancava nulla!", ha raccontato E.M.

Il "grazie"

La donna ha inteso ringraziare pubblicamente sui social le due persone oneste "che stamattina hanno dimostrato che l'umanità non è affatto spacciata e che essere persone per bene è la più grande ricchezza", ha concluso la lettrice che, tra i commenti, ha anche assicurato di aver ricompensato il giovane.