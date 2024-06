Porto di Salerno, è attraccata la nave da crociera "Aurora"

Il fumaiolo blu, la Union Flag a prua come livrea, il design elegante che sa di fascino old style, anzi regale, visto che la madrina nel giorno del suo varo fu la principessa Anna di Inghilterra: è la nave da crociera Aurora che stamattina all’alba ha attraccato al Molo Manfredi della Stazione Marittima Zaha Hadid.

I crocieristi

Salerno punto di approdo per quasi duemila turisti, quasi tutti inglesi, inglesi che hanno un rapporto speciale con la Costiera Amalfitana, basti pensare agli illustri Virgina Woolf e Maynard Keynes che avevano una predilezione per la Divina. Regale e austera, la nave Aurora è della compagnia crocieristica britannica P&O Cruises (fa parte del gruppo Carnival Corporation), una compagnia di navigazione considerata come tra le più antiche ancora in servizio, visto che le sue attività di trasporto passeggeri iniziarono dal 1837. I 1768 crocieristi turisti e gli 800 uomini di equipaggio ripartiranno nel tardo pomeriggio dal Molo Manfredi per proseguire la crociera nelle acque del Mediterraneo.