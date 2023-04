Porto di Salerno, attraccata la nave "Arcadia": turisti a passeggio per la città

La nave da crociera “Arcadia” è attraccata, oggi, alla Stazione Marittima di Salerno. Tanti turisti sono scesi a terra per passeggiare sul lungomare e lungo le strade del centro cittadino.

Le caratteristiche

Questa maestosa imbarcazione si contraddistingue per i sui numeri che testimoniano l’elevato valore: 16 ponti, 82.500 tonnellate di stazza lorda, 290 metri di lunghezza e 32 di larghezza, può viaggiare alla velocità massima di 24 nodi ed è in grado di ospitare fino a un massimo di 3.400 persone tra passeggeri (2.534, dei quali 1.996 in letti bassi) ed equipaggio (866) in 1.477 cabine (998 delle quali per i passeggeri, l’86% con vista esterna e il 69% con balcone). Arcadia ha un teatro sviluppato su tre livelli, una vasta area dedicata al benessere, un pub, diversi ristoranti e ospita un gran numero di opere di artisti inglesi.

La foto è di Antonio Capuano