"Costiera": nel 2025 una serie tv ambientata a Positano su Prime Video

Prime video propone una serie tv ambientata in Costiera, esattamente a Positano. "Costiera": questo il titolo della serie internazionale light action drama in sei episodi, interpretata da Jesse Williams, girata in inglese e diretta dal premio Emmy Adam Bernstein e Giacomo Martelli. Scritta da Elena Bucaccio, Matthew Parkhill e Francesco Arlanch e co-prodotta da Amazon MGM Studios e Luca Bernabei per Lux Vide, una società del gruppo Fremantle, la serie sarà disponibile in esclusiva su Prime Video nel 2025 in Italia, Francia, Spagna, Portogallo e nei Paesi di lingua inglese – Gran Bretagna, Irlanda, Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda.

Sinossi

Daniel De Luca (Williams) è un ex marine di origini italiane che torna nel paese della sua infanzia per lavorare come problem solver in uno dei più lussuosi hotel del mondo, a Positano. Oltre a risolvere i problemi degli ospiti dell’albergo, Daniel è anche sulle tracce di Alice, una delle figlie del proprietario, scomparsa un mese prima. Dovrà fronteggiare i rapinatori della giovane, in una sfida mai affrontata.