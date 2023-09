Positano fa sognare le celebrità: proposta di matrimonio vip a bordo di sea living

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Le acque cristalline della Costiera Amalfitana sono sempre state sinonimo di bellezza e romanticismo, e questa recente proposta di matrimonio VIP dimostra che Positano è il luogo perfetto per creare ricordi indelebili. La sua atmosfera magica ha servito da sfondo per una proposta di matrimonio da favola, e questa volta, non si trattava di una coppia comune. "Sealiving", acclamata azienda di charter, ha la reputazione di fornire esperienze eccezionali a bordo delle sue imbarcazioni di lusso. Ma questa volta, hanno superato se stessi. La proposta di matrimonio VIP ha coinvolto il noto influencer inglese Kyle Christie, diventato famoso nel 2014 grazie alla sua partecipazione al Geodie Shore, e la modella giornalista americana Vicky Turner, che hanno scelto Positano e Sealiving per il loro momento speciale. Il tutto immortalato dagli scatti indelebili del fotografo Andrea Gallucci. Le immagini hanno immediatamente fatto il giro del web, generando un'enorme attenzione da parte dei fan e dei media di tutto il mondo. Ma non è finita qui. Dopo la proposta, la coppia ha festeggiato alla volta di Capri, a bordo del Domitta, un Fratelli Aprea 36, mentre ammiravano il sole tramontare all’ombra dei Faraglioni. Alessandro Apuzzo, proprietario di Sealiving, ha commentato: "Siamo onorati di aver fatto parte di un momento speciale nella vita di Kyle e Vicky. La nostra missione è sempre stata quella di creare esperienze esclusive per i nostri clienti. Il nostro Domitta, con il suo fascino senza tempo e il comfort di prima classe, ha creato l'atmosfera ideale per questo momento indimenticabile. Kyle Christie e la sua futura sposa hanno potuto godere della bellezza mozzafiato della Costiera Amalfitana mentre scambiavano promesse di amore eterno.” Questa storia ci ricorda quanto Positano sia un luogo magico per l'amore e quanto sia importante scegliere il contesto giusto per dichiarare i propri sentimenti. Grazie a "Sealiving", Kyle e Vicky hanno avuto sicuramente avuto una proposta di matrimonio da favola che rimarrà nei loro cuori per sempre.